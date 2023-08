Bose SoundLink Flex: il PAZZESCO speaker in sconto SHOCK su Amazon

Non uno speaker wireless qualsiasi. Lo spettacolare Bose SoundLink Flex è un prodotto super premium. Un concentrato di tecnologia, che ti offrirà un’esperienza audio di altissimo livello, ovunque desideri. Un dispositivo portatile, che resiste senza problemi anche al contatto accidentale con l’acqua. Grazie al funzionamento tramite batteria integrata ricaricabile, potrai sfruttare il suo potenziale senza il vincolo dei cavi.

In promozione, questo gioiellino puoi portarlo a casa a 119,99€ invece di 169,95€: completa al volo il tuo ordine su Amazon per approfittarne, la disponibilità in promozione è limitatissima. Spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: è già quasi finito.

Un suono spettacolare, nitido e con un volume alto. Grazie alla tecnologia PositionIQ, il dispositivo rilava in automatico la sua posizione e orienta il suono per garantirti sempre un’esperienza di altissimo livello. Sfruttalo per goderti una festa, un po’ di relax in spiaggia o in giardino: come garantito dalla certificazione IP67, non dovrai temere il contatto accidentale con l’acqua e non solo. Resiste bene anche all’esposizione al sole.

Abbinalo in Bluetooth a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi e goditelo: a disposizione, hai fino a ben 12 ore di utilizzo con una sola ricarica della batteria. Non scendere a compromessi con la qualità, se puoi goderti uno sconto così grande e prendere un prodotto premium come l’eccellente Bose SoundLink Flex a 119,99€ appena.

Se non è già finito, completa al volo il tuo ordine su Amazon. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

