Bose Portable Smart: il RE degli speaker wireless a 149€ in MENO

Se sei un’amante della musica e ti piace averla sempre con te allora devi assolutamente dare un’occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Bose Portable Smart a soli 270,38 euro, invece che 419,95 euro.

Grazie a questo sconto del 36% puoi risparmiare più di 149 euro sul totale, un minimo storico. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Bose Portable Smart è potente, robusto ed è dotato del controllo vocale integrato. Se vuoi il meglio senza rinunce devi assolutamente avere questo speaker portatile.

Bose Portable Smart: l’eccellenza senza nessun rivale

Sul fatto che Bose Portable Smart sia uno degli speaker wireless migliori sul mercato non ci sono dubbi. Probabilmente è il migliore. È un diffusore molto versatile che ha praticamente tutto quello che desideri. Ha un design molto elegante, è leggero e pratico. È dotato di una maniglia per trasportarlo dove vuoi agevolmente ed è anche robusto.

Riesce a diffondere un suono di altissima qualità a 360°. Ha tre radiatori passivi che incrementano notevolmente i bassi e rendono ogni nota un’emozione. Sulla parte superiore è dotato di comandi che ti permettono di regolare il volume, silenziare la cassa e collegarla in modalità wireless. Parlando proprio di quest’ultima, ha una connessione veloce e stabile con tutti i tuoi dispositivi. Ha un’autonomia di ben 12 ore di ascolto con una sola ricarica ed è impermeabile con certificazione IPX4. In più puoi parlare direttamente con Alexa o Google Assistant.

Fai presto perché anche se non sono due soldi, questo è il prezzo più basso di sempre, per cui lo vorranno in tanti. Prima che le unità disponibili svaniscano, vai su Amazon e acquista il tuo Bose Portable Smart a soli 270,38 euro, invece che 419,95 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.