Bose Home Speaker 500 con Alexa ad un prezzo imbattibile: risparmi subito oltre 90€!

Il Bose Home Speaker 500 è il diffusore premium che stavi cercando. Questo prodotto, dal design raffinato e moderno, offre prestazioni audio eccezionali, in grado di riempire qualsiasi ambiente con un suono stereo di alta qualità, grazie al singolo diffusore integrato. Ma non è solo un diffusore, infatti è anche un dispositivo smart con Alexa integrata, che ti permette di controllarlo a mani libere con il tuo assistente virtuale preferito.

La notizia fenomenale? Oggi puoi acquistare questo incredibile prodotto su Amazon ad un prezzo scontatissimo: appena 306,99 euro, con un robusto risparmio di 90€ rispetto al suo normale prezzo di listino. A questo prezzo è imperdibile!

Grazie ai microfoni antirumore posizionati in modo strategico, potrai comandare il diffusore da ogni direzione, senza dover alzare un dito. La connettività è un altro punto di forza del Bose Home Speaker 500. Puoi associare il tuo dispositivo preferito al diffusore tramite Bluetooth, Wi-Fi di casa, Apple AirPlay 2 o Spotify Connect, e riprodurre la tua musica preferita in streaming con la massima facilità. Il controllo del diffusore è altrettanto intuitivo. Puoi gestire ciò che stai ascoltando in tre modi diversi: la tua voce, l’app Bose Music o i 6 preset nella parte superiore del diffusore.

Con il Bose Home Speaker 500 puoi anche effettuare o ricevere chiamate, solo con Alexa, su prodotti smart Bose, prodotti Amazon Echo e con chiunque sia nell’elenco dei tuoi contatti. Tutto in modo completamente mani libere, senza la necessità di utilizzare il telefono. Infine, l’app Bose Music ti aiuta a configurare il tuo diffusore in modo semplice e veloce, grazie alle istruzioni dettagliate e alla facilità d’uso. Il Bose Home Speaker 500 è inoltre compatibile con altri prodotti smart di Bose, per un’esperienza di ascolto multi-room, e utilizza la tecnologia Bose SimpleSync per abbinare un componente della famiglia Bose Smart a un diffusore Bose Bluetooth o SoundTouch per la riproduzione sincronizzata della tua musica.

Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista il Bose Home Speaker 500 con Alexa integrata a soli 306,99€, risparmiando oltre 90€ rispetto al normale prezzo di listino. Non perdere l’occasione di portare a casa un diffusore di altissima qualità, prodotto da un marchio di fama internazionale. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che la disponibilità anche in questo caso è immediata: se ordini subito, riceverai l’home speaker a casa entro domani. E non è finita qui: puoi scegliere di dividere l’importo in più comode rate, rendendo questa offerta ancora più accessibile e comoda. Non fartelo scappare, a questo prezzo il Bose Home Speaker 500 è un acquisto imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.