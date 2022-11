Bosch: trapano avvitatore con 46 accessori a prezzo BOMBA (59€)

Questo è il kit che farà emozionare qualsiasi amante dei lavori di fai da te. Un trapano avvitatore wireless di alta qualità, firmato Bosch, che arriva a casa con un sacco di inserti pronti all’uso, ma anche con una batteria (che solitamente si compra a parte), un caricabatterie e una praticissima custodia.

Complice lo sconto lampo dell’Amazon Black Friday, puoi prenderlo a 59,99€ appena, se la promozione non è già finita: completa l’ordine al volo per approfittarne, risparmi il 43% e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Bosch: trapano avvitatore wireless con sconto pazzesco

Un occasione bellissima, che ti permetterà di avere subito a disposizione un set completissimo per tutte le tue operazioni di fai da te. All’interno, troverai:

Trapano avvitatore EasyDrill 1200, 1 batteria da 2,0 Ah , 1 caricabatteria, set di bit di avvitatura da 32 pz, Punte trapano metallo – set da 6 pz, Punte trapano legno – set da 5 pz, in borsa morbida.

Praticamente, non dovrai comprare altro a parte. Semplicemente, ricarichi la batteria, la inserisci ed è subito pronto all’uso. Non solo un prezzo piccolissimo, puoi contare anche su tutta la qualità di un marchio come Bosch. Non perdere la ghiotta occasione del momento: completa l’ordine al volo per prendere questo spettacolare trapano avvitatore wireless a prezzo pazzesco. Risparmi il 59%, investi appena 59,99€ e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.