Bosch, super set 32 in 1 trapano e avvitatore a 12€: sconto BOMBA 46%

Questo set di Bosch 32 in 1 è l’ideale da abbinare al tuo trapano, all’avvitatore oppure a un manico. Tutti i principali inserti, che possono servire durante i lavori di fai da te, ben custoditi all’interno di pratica custodia. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare tutto a casa a 12€ circa appena. Per approfittare del risparmio del 46%, devi solo completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Bosch: l’ottimo set 32 in 1 è in gran sconto

Una custodia solida e robusta, perfetta per avere sempre le punte a disposizione, ben protette e conservate. Inoltre, è dotata di clip per cintura: potrai agganciarla e mantenere le mani libere mentre lavori. Al suo interno, troverai un’ampia scelta di inserti:

4 x bit a croce (PH1, 2x PH2, PH3), 4 x bit Pozidriv (PZ1, 2x PZ2, PZ3), 4 x bit Hex (3/4/5/6), 8 x bit T (T10, T15, 2x T20, T25, T27, T30, T40), 4x bit S (3/4/5/6), 7 x bit Th (10/15/20/25/27/30/40).

In più, il pratico codolo in dotazione ti permetterà di montare facilmente ogni punta sul tuo utensile. Ciascun inserto è identificato con un codice colore che semplificherà ulteriormente le operazioni, permettendoti di prelevare sempre quello giusto.

Insomma, un ottimo kit, realizzato con materiali robusti e progettati per durare nel tempo. Non perdere l’occasione di risparmiare il 46% su questo set 32 in 1 di Bosch. Completa l’ordine al volo per averlo a 12€ circa appena da Amazon, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.