Borraccia termica 2 in 1 Bialetti, la usi sia in estate che in inverno

Se sei il tipo che acquista ancora bottigliette di plastica, sappi che sei rimasto un bel pezzo indietro. Ormai puoi portare le tue bibite preferite a spasso senza la necessità di spendere soldi fuori. In che modo? Con una perfetta borraccia termica a portata di mano e questa qui di Bialetti, che ha dell’incredibile, e persino in offerta su Amazon.

Dotata di tutto ciò di cui hai bisogno, la utilizzo sia in estate che in inverno senza difficoltà. Grazie al ribasso del 7% la porti a casa con appena €13,89 ed hai a disposizione anche una tazza integrata. Completa l’acquisto ora su Amazon.

Le spedizioni non sono affatto un problema dal momento che sono sia gratuite che veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Borraccia termica Bialetti, una compagna perfetta da avere sempre a portata di mano

che tu la voglia per andare in ufficio o per affrontare le tue spedizioni più avventurose, non c’è alcun problema perché questa borraccia termica firmata Bialetti ti accompagna senza problemi ovunque tu voglia andare. In modo particolare comodissima perché ha un anello integrato che ti permette di agganciarla praticamente ovunque tu voglia così da averlo sempre a portata di zaino o di mano con pochissimo difficoltà.

Con una capienza di circa mezzo litro, puoi inserire al suo interno sia bevande fredde che calde. Come ti ho detto, infatti, puoi utilizzarla sia in estate che in inverno senza alcun problema dal momento che mantiene il caldo per 12 ore e freddo per 24 ore complessive.

In più non farti venire dubbi visto che è realizzato completamente in acciaio e non mantiene alcun tipo di sapore o odore.

La parte più geniale? La presenza di un tappo che diventa una tazza.

Non aspettare neanche un secondo in più e approfitta immediatamente dal ribasso su Amazon per portare a casa la tua borraccia termica Bialetti se tu sei senza, completi l’acquisto e la paghi appena €13,89. Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.