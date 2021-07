Una borraccia smart? Cioè? Niente smartphone e Bluetooth, non servirebbe. Questo gioiellino è dotato di termostato e display sul tappo: saprai sempre, con precisione, qual è la temperatura all'interno del termos.

Questa genialata la porti a casa a 8€ circa da Amazon, ma lo sconto durerà pochissimo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Borraccia smart: prezzo super su Amazon

Bello esteticamente – e realizzato con materiali di qualità superiore – questo gioiellino è perfetto per trasportare fino a mezzo litro di bevande (non solo acqua) alla volta, alla temperatura perfetta.

Per conoscerla ogni volta, basterà sfiorare lo schermo sul tappo e leggere il dato rilevato dal termostato e dal chip integrato. Saprai sempre con precisione se è il momento perfetto per consumare la bevanda oppure se è meglio aspettare.

Lavabile senza problemi, poiché realizzato in acciaio inossidabile, questo gioiellino è perfetto praticamente in ogni contesto: sia che tu voglia portarlo con te in palestra, ma anche in viaggio, durante un'escursione o per qualsiasi altro scopo, non ci saranno problemi.

La cosa interessante è che adesso la borraccia smart con display a casa praticamente alla metà del prezzo che avrebbe normalmente: con 8€ circa smetterai di dover cercare un BAR ogni volta che desideri qualcosa di caldo oppure freddo, soprattutto considerando che non sempre è possibile trovarlo a disposizione.

Approfitta ora dell'offerta lancio Amazon e porta a casa questa genialata a 8€ circa con spedizioni rapide e gratis. Pochi pezzi disponibili a prezzo ridotto: sii rapido!

Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home