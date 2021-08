Una borraccia intelligente. Un oggetto che ti permetterà di risparmiare plastica, ma non solo: le tue bevande preferite sempre con te e – soprattutto – sempre alla giusta temperatura. Infatti, la puoi tenere sotto controllo grazie al display integrato nel tempo. Basta un tocco per controllare la temperatura.

Questo gioiellino adesso lo prendi in gran sconto su Amazon a 14,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Borraccia intelligente: prezzo assurdo su Amazon

Bella ed elegante, il formato da mezzo litro è pensato per garantirti abbastanza liquido, ma anche un prodotto che sia sufficientemente compatto da poter portare in giro.

Costruito con materiali di altissima qualità, ci sono più strati per proteggere le tue bevante e mantenere la temperatura ideale. Grazie alla tecnologia utilizzata, una bevanda può rimanere calda per circa 6 ore oppure fredda per 5 ore.

La sua chicca più grande sta certamente nel tappo, che contiene un termometro e un display. Il primo misura la temperatura mentre il secondo ti permette di controllarla in qualsiasi momento. Basta un tocco e lui si accenderà e poi – dopo qualche secondo – si spegnerà in automatico.

Insomma, una borraccia intelligente bella e di alta qualità. Adesso il tuo affare lo fai su Amazon portando a casa questo gioiellino a 14€ circa con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii rapido però: si tratta di un'offerta a tempo.

