Borraccia in acciaio a soli 2€ da NaturaSì: ultimi giorni

Ridurre l’utilizzo di materiali usa e getta, sostituendoli con alternative riutilizzabili, è fondamentale per contribuire a mantenere un mondo più pulito. Il rispetto verso l’ambiente passa anche attraverso le piccole cose come, ad esempio, la scelta di utilizzare una borraccia anziché le classiche bottigliette da mezzo litro in plastica.

È proprio in quest’ottica che NaturaSì – catena di supermercati specializzata in prodotti biologici e naturali – ha condiviso uno speciale sconto dell’87% a tempo limitatissimo, per permettere ai propri clienti di fare la propria parte nella difesa del Pianeta e acquistare una comoda borraccia a soli 2 euro. L’iniziativa durerà ancora pochi giorni: hai tempo fino all’11 giugno per partecipare, nei negozi aderenti oppure online.

Sconti su prodotti vegan e HiPP

Dall’8 maggio all’11 giugno visita un negozio NaturaSì aderente, oppure collegati allo shop online per accedere allo sconto. La borraccia proposta è in acciaio, dalla capienza di 500 ml e disponibile con il tappo in varie colorazioni, mentre il corpo è argentato. Il prezzo è di soli 2 euro: davvero un affare, che ti permetterà di risparmiare ben l’87% di sconto rispetto al costo di listino. Pratica e riutilizzabile, la borraccia è perfetta per la scuola, l’ufficio, le vacanze e le gite fuori porta, oppure – perché no – anche per un regalo.

Ma non si tratta dell’unica promozione attiva: utilizzando il codice promozionale “SIVEGAN15” potrai infatti ottenere il 15% di sconto, su una spesa minima di 60 euro, su tutti i prodotti per ricette vegane. Il codice promo include anche la spedizione gratuita, così potrai risparmiare ancor di più.

NaturaSì pensa anche ai neo-genitori e ai più piccoli, con sconti fino al 10% sulla linea di alimenti bio per l’infanzia HiPP. Si tratta di una linea pensata per offrire ai bambini alimenti completi e rigorosamente biologici, per accompagnarli nelle diverse fasi della loro vita: dalla nascita ai primi dentini, dallo svezzamento ai primi anni di scuola. Anche in questo caso, è possibile acquistare tutti i prodotti all’interno dello shop online per riceverli direttamente a casa a mezzo corriere espresso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.