Borraccia filtrante MyLaica: l'acqua dal gusto buono sempre con te a un prezzo speciale (-40%)

Dopo la speciale bottiglia Flow’n Go, è il turno della borraccia filtrante in acciaio, entrambe in super offerta su Amazon. In queste ore la borraccia MyLaica in colorazione rosso è in sconto del 40%, il che significa che puoi risparmiare fino a 10 euro sul prezzo di listino acquistandola a soli 14,99 euro invece di 24,90 euro.

Insieme alla borraccia riceverai anche un filtro FAST DISK della durata di 120 litri, pari a 30 giorni di acqua filtrata. Volendo, puoi anche scegliere l’articolo con 6 filtri aggiuntivi a soli 31,98 euro invece di 47,80 euro (-33% di sconto). Entrambe le borracce sono vendute e spedite da Amazon, quindi potrai beneficiare anche della spedizione ultra-rapida e gratuita del colosso di Seattle.

Con la borraccia filtrante MyLaica hai l’acqua dal gusto buono a portata di mano ovunque

La borraccia MyLaica rientra tra quei gadget tanto economici quanto indispensabili per una vita più sana. Grazie alla tecnologia FAST DISK, l’acqua che bevi viene filtrata all’istante, con una sensibile riduzione del cloro e il mantenimento di tutti i sali minerali presenti nell’acqua e utili all’organismo. A differenza della bottiglia, la borraccia filtrante in acciaio inox è il regalo ideale se sei spesso fuori casa per lavoro e vuoi mantenere un’alimentazione sana, a partire dall’acqua che bevi tutti i giorni.

Comoda da trasportare e con chiusura ermetica, la borraccia MyLaica è anche antiruggine e resistente agli urti, con una capacità di poco superiore al mezzo litro.

Cosa aspetti? Approfitta subito dello sconto del 40% applicato da Amazon in queste ore. L’offerta potrebbe terminare già nelle prossime ore, quelli rimasti sono gli ultimi pezzi al prezzo di 14,99 euro invece di 24,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.