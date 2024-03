BOOM! Esplodono improvvisi gli sconti Huawei, cogli l'attimo

Tempo limitato, scorte limitate, ma risparmio profondissimo: sta tutto qui il senso di una improvvisa iniziativa Huawei che mette a saldo tutta la gamma dei propri top player in ogni ambito, così che accedere ai top di gamma del gruppo diventi subito vantaggioso in pochi click. Non c’è tempo da perdere, insomma: si tratta di tutti prodotti di alta qualità, che per una parentesi limitata di tempo saranno accessibili alle condizioni che andiamo ad elencare a seguito.

Il motivo di questa improvvisa e specialissima opportunità? I festeggiamenti per il quarto anniversario di HUAWEI Store, scintilla che ha acceso i saldi ed ha alzato il sipario su occasioni più uniche che rare. Scegli, clicca e approfittane subito: per i primi il vantaggio farà la differenza. Le offerte iniziano oggi e scadono il 25 marzo, ma alcuni prodotti sono fin da subito a tiratura limitata.

HUAWEI, guarda che sconti

Queste tutte le offerte disponibili: occhio a link, percentuali e coupon perché per i più rapidi si tratta realmente di grandi affari da concludere subito. Non ci sarà, infatti, una seconda possibilità.

HUAWEI Watch GT4 Anniversary Edition

Uno smartwatch robusto ed affidabile, che ha immediatamente saputo conquistare la fiducia del mercato grazie a design classico, funzionalità ricche e performance garantite. Il prezzo non solo scende da 259,9€ a 239€, ma in omaggio è disponibile anche un paio di FreeBuds SE 2 che vanno a completare la dotazione di un runner, di un professionista o di chiunque voglia vivere al massimo la propria vita in mobilità arricchendo i propri spostamenti con l’esperienza garantita da accessori di questa caratura.

HUAWEI Watch D

Misurazione della pressione arteriosa, analisi ECG, gestione completa dei parametri inerenti la salute, Smart Life Assistant e molto altro ancora, con ben 7 giorni di autonomia per trasformare questo smartwatch in un vero e proprio rilevatore continuo ed affidabile dei propri parametri fisici più importanti. Sempre al polso, può diventare un monitor sempre aperto sulla propria fatica, sul proprio riposo, sul proprio stress, sulla propria attività fisica, in piena compatibilità con qualsiasi device Android o iOS. La prima cosa che saprebbe rilevare in chi vede il prezzo lampo di queste ore sarebbe un immediato aumento del battito cardiaco: il prezzo cade infatti da 399 a 299 Euro e con il semplice uso del coupon A4YEAR lo si porta addirittura a 269,1€.

HUAWEI MateBook D 16 2024 8GB+512GB

Ben 16 pollici di display per godere appieno delle immagini partorite da un processore Intel Core i5 di 12esima generazione ad alte prestazioni: solo 1,72Kg, connettività a lungo raggio, batteria ad alta capacità e cancellazione attiva del rumore tramite AI Mobile Personal Voice Enhancement. Un prodotto pensato per la produttività che non solo si contraddistingue per il prezzo estremamente competitivo, ma che in queste ore riesce addirittura a sfondare la soglia al ribasso grazie al coupon dedicato A4YEAR che porta il costo (già caduto da 799,90€ a 599€) a soli 539,1€.

HUAWEI MateBook D 14 2023 16GB+512GB

Processore Intel Core i5 di 12esima generazione, super connettività e display potenziato in formato 16:10 (con rapporto schermo-corpo al 90% grazie ad una cornice di appena 3,5mm). Iperleggero, sottilissimo, pensato in ottica Super Device per integrarsi al meglio nell’ecosistema Huawei ed offrire al contempo la miglior produttività in ogni condizione operativa. Basta il coupon A4YEAR per proiettare il prezzo scontato di 649€ a soli 584€ (addirittura 215 euro di sconto rispetto ai 799,9€ ufficiali) con un mouse aggiuntivo in ulteriore omaggio.

HUAWEI MatePad 11.5 6GB+128GB

In 499 grammi di peso e meno di 7 mm di spessore ci sta un tablet con ben 7700 mAh di batteria, display da 11,5 pollici con protezione degli occhi certificata e design metallico unibody. Il prezzo cade da 299,9€ a 249€ prevedendo in omaggio un’utile tastiera che trasforma il tablet in un vero e proprio pc portatile per ogni utilità, ma con il coupon A4YEAR il prezzo arriva addirittura a 224,1€.

HUAWEI P60 Pro 8GB+256GB

Uno smartphone di livello TOP, ma accessibile ad un prezzo da medio di gamma grazie allo speciale coupon A4YEAR. Il prezzo del P60 Pro piomba infatti da 1199,9€ a soli 799€ con cover in omaggio, crollando quindi a 719,1€ grazie al coupon indicato. Un’offerta simie rappresenta una grande occasione per chiunque voglia mettersi in tasca un device di fascia alta che raccoglie tutto il meglio dell’R&D del gruppo, anche e soprattutto in relazione alle altissime performance del corpo fotografico incluso. Parlare di “sconto pazzesco” non è sicuramente riduttivo, soprattutto alla luce del profilo top di questo tipo di device.

Prodotti a disponibilità limitata!

Tre prodotti entrano in questa parentesi di sconto con la clessidra già agli sgoccioli. Si tratta di tre device andati a ruba in questi mesi e che ora giungono a questa improvvisa iniziativa di saldo mettendo a disposizione soltanto una tiratura limitata

Sconto SUPER: fino a 300 Euro!

All’interno di una iniziativa di questa caratura, un super prodotto non può che avere uno sconto super. HUAWEI, infatti, ha dedicato un’offerta del tutto speciale a tre top di gamma molto particolari, per i quali è possibile godere di un voucher che arriva addirittura ad un massimo di 300€.

Questi i tre super device selezionati:

Per poter ottenere queste impressionanti offerte è sufficiente iscriversi al programma Membership e sfruttare l’app dedicata con offerte dedicate e vantaggi esclusivi.

10% su TUTTI i prodotti

Smartphone, tablet, auricolari, PC, smartwatch: qualunque cosa ti possa essere utile, in queste ore è disponibile con il 10% di sconto su tutto il catalogo del HUAWEI Store per festeggiare il suo quarto anniversario con il botto. Approfittarne è semplice: scegli il modello, inserisci il codice A4YEAR e goditi un risparmio immediato che va a finire dritto dritto nel carrello.

Mentre tu scegli, qualcun altro si sta già mettendo in tasca sconto e device. Non c’è tempo da perdere!

