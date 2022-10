Bonus TV: al via un'altra importante novità

I tempi stringono e il nuovo digitale terrestre è ormai alle porte. Non c’è più tempo per adeguarsi alla tecnologia di ultima generazione, anche detta DVB-T2. Perciò tutti i cittadini che non lo hanno ancora fatto, devono al più presto acquistare un apparecchio compatibile. Per fortuna che in aiuto c’è il Bonus TV nelle sue varie formule.

Infatti, proprio in questi è stata avviata un’altra importante novità collegata al Decreto Aiuti bis, convertito in legge dal Parlamento il 21 settembre 2022. Ricordate che erano stati stanziati altri 10 milioni di euro per il nuovo digitale terrestre? Di questi, una buona parte è stata destinata per aiutare chi vive in zone non raggiunte dal DVB-T2.

Stiamo parlando del Bonus Decoder TV destinato all’acquisto di apparati satellitari. La novità è che, finalmente, potrà essere richiesto uno sconto fino a un massimo di 50 euro sull’acquisto di un nuovo decoder o articolo atto a ricevere le trasmissioni via satellite. Una notizia interessante per chi deve aggiornarsi e non riceve il digitale terrestre.

Una notizia interessante per chi deve aggiornarsi e non riceve il digitale terrestre.

Bonus TV per apparati satellitari: come richiederlo

Il Bonus TV per apparati satellitare segue la stessa linea degli altri. Viene erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma sarà applicato dal rivenditore direttamente in fase di acquisto sia in negozio fisico che online. Ecco come richiederlo:

scarica il modulo per la presentazione di richiesta del Bonus;

per la presentazione di richiesta del Bonus; compila tutti i campi indicati sul foglio;

presenta al venditore fisico oppure al negozio online la richiesta compilata.

Automaticamente, ti sarà applicato uno sconto secondo quanto stabilito per quel determinato Bonus TV e in base al costo dell’ordine in sé. Lo sconto applicabile può arrivare fino a un massimo di 50 euro ed è valido a nucleo famigliare.

Se non sei raggiunto dal digitale terrestre

