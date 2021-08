Sai perché questo termometro igrometro di Xiaomi è “nascosto” su Amazon? Perché è un prodotto dell'ecosistema del colosso cinese e sono in pochi a saperlo. Se non ne conosci il potenziale non lo apprezzi, ma – quando scopri cosa offre e quanto è preciso – stenti a credere che sia possibile prenderlo ad appena 12€ da Amazon. Le spedizioni sono anche super rapide e gratis.

Xiaomi: termometro igrometro a ottimo prezzo

Un design super elegante, curato in ogni dettaglio per permetterti di posizionarlo praticamente dove desideri: al muro o su un mobile, impreziosirà immediatamente l'ambiente.

Un ampio display, con eccellente visibilità, ti permetterà di leggere in tempo reale le oscillazioni di temperatura e umidità. Infatti, all'interno di questo gioiellino ci sono sensori ad altissima precisione, che garantiscono aggiornamento dei parametri ogni 10 secondi. Non solo, sempre sull'ampio pannello potrai anche leggere la data e l'orario e c'è una chicca: un grafico, che ti permetterà di tenere sotto controllo la qualità dell'ambiente circostante.

Insomma, questo gioiellino dell'ecosistema Xiaomi (noto come Miiiw NK5253) è un termometro igrometro di livello professionale e – se sarai veloce – potrai portarlo a casa a 12€ circa appena da Amazon. Completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

