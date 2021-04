Desideri un nuovo smart band, ma non è il momento di investire budget ingenti? Allora accaparratelo da Amazon a un prezzo assurdo: lo paghi appena 5,99€ con spedizioni assolutamente gratis, seppur non rapide.

Amazon: ottimo smart band a prezzo bassissimo

Un design che richiama quello di altri prodotti dello stesso tipo e una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare alla concorrenza, in fascia economica.

Ad esempio, è un buon monitor per la salute: c’è il sensore per il battito cardiaco, il controllo delle qualità del riposo notturno e anche la possibilità di stimare la pressione sanguigna. Tienilo al polso durante lo sport perché questo wearable è in grado di misurare anche le tue performance.

Infine, affidati a lui per leggere direttamente dal polso le notifiche ricevute sullo smartphone al quale avrai deciso di collegarlo in Bluetooth.

Per accaparrarti subito questo interessante smart band da Amazon, pagandolo appena 5,99€, tutto quello che devi fare è completare l’acquisto prima che le scorte finiscano.

Non perdere queste e altre super occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch