Vogli di smartwatch nuovo? Non spendere un patrimonio e togliti uno sfizio: su Amazon ne trovi uno completo e bello a 8,99€ appena con spedizioni gratis. Devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “L5EE7EZV”. Scorte limitate.

Smartwatch in super offerta su Amazon

Un design super sobrio, che puoi abbinare facilmente a qualsiasi outfit. Un wearable senza pretese, che però è pronto ad offrirti tutto quello che può servirti, a partire dal monitoraggio della salute. Infatti, non manca il sensore per la frequenza cardiaca e anche la possibilità di stimare la pressione sanguigna.

Tienilo al polso mentre ti alleni, potrai tenere traccia delle tue performance sportive. Infine, sul super ampio display da 1,44″, potrai leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale avrai deciso di collegarlo in Bluetooth.

Per avere questo interessante smartwatch in super sconto su Amazon, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di effettuare il pagamento – inserire il codice sconto “L5EE7EZV”: il prezzo finale sarà di appena 8,99€ con spedizioni assolutamente gratuite. Sempre a caccia di super sconti e promozioni? Allora non perdere i migliori: li trovi tutti sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

