Bombe Xiaomi di Natale su eBay: 3 gadget WOW a meno di 20€

Gli sconti eBay di Natale non potrebbero essere più interessanti. Soprattutto, riguardano anche un sacco di prodotti Xiaomi, uno più interessante dell’altro. Scegli il tuo preferito fra questi 3 gadget a meno di 20€. Li prendi a mini prezzo e le spedizioni sono anche assolutamente gratuite. Pronto? Eccoli tutti!

Festa Xiaomi su eBay per Natale: 3 affari a meno di 20€

Il primo gadget è il potentissimo speaker wireless portatile con design compatto ed elegante. Un prodotto di qualità, perfetto da abbinare in Bluetooth a smartphone, tablet, PC, TV e non solo. Volume alto e chiaro e bassi ben definiti: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “FESTE22”. Lo porti a casa a 18,27€ appena.

Il secondo prodotto è lo spettacolare cacciavite 16 in 1 ultra robusto e super portatile. Tutti gli inserti possono essere montati molto velocemente sul manico, ma – quando non servono – basta un attimo per riporli nello speciale scrigno a scomparsa integrato nel manico. Bello, utile e originale, puoi prenderlo a 18,99€ appena: completa l’ordine al volo per accaparrartelo.

Il terzo gadget tornerà super utile alla fine delle feste per recuperare la forma fisica. Si tratta della bilancia smart, che ti permetterà di misurare il tuo peso in qualsiasi momento e poi di registrare tutti i dati all’interno dell’applicazione per smartphone. Bellissima ed elegante nel design, puoi prenderla a 16€ circa appena: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “FESTE22”.

Come anticipato, le spedizioni sono sempre assolutamente gratuite. Approfitta degli sconti eBay di Natale e accaparrati questi spettacolari prodotti Xiaomi a meno di 20€. Tutti dispositivi di ottima qualità. Sii veloce a scegliere però, il periodo di promozione è già quasi finito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.