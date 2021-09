La bomba Amazon del giorno è il celeberrimo tablet da scrittura di Xiaomi, ora a prezzo ridicolo: solo 18,99€ per l'edizione con ampio pannello da 13,5″. Perfetto per appunti, schizzi, disegni e grafici: è un vero portento.

Completa l'ordine al volo per godere di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii velocissimo: a questo prezzo, durerà pochissimo.

Xiaomi: tablet da scrittura a prezzo ridicolo

Un ampio pannello da 13,5″ sul quale scrivere tutto quello che ti serve al momento. La penna in dotazione ti garantisce un tratto precisissimo. Quando non la usi, il supporto magnetico ti permetterà di lasciarla ben salda al corpo del dispositivo.

Realizzato con materiali di altissima qualità, questo gioiellino è super leggero, sottile ed elegante. Quando serve prendere appunti o fare un disegno, lo prendi e lo utilizzi. Quando hai finito, basta premere un pulsante per cancellare tutto e ricominciare.

Se quanto hai scritto ti serve ancora, basterà un attimo per digitalizzarlo. Infatti, il pannello è pensato per essere fotografato facilmente, garantendo un'ottima resa. Conservi tutto ed eviti sprechi di carta: doppio vantaggio.

Insomma, il tablet da scrittura di Xiaomi è perfetto per lavorare, studiare e per il tempo libero. Adesso su Amazon lo prendi a prezzo ridicolo, il più basso di sempre: completa l'ordine al volo per avere l'edizione da 13,5″ a 18,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.

