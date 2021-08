Quella di Scishare by Xiaomi è un'eccezionale macchina del caffè, perfettamente compatibile con sistema di capsule Nespresso e con un design eccezionale. La cosa più assurda è che costa meno della concorrenza, pur avendo una pressione che ti garantirà una bevanda eccezionale.

Approfittando dei saldi eBay del momento potrai portale a casa a 55€ circa: mettila subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PITALONG21”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Xiaomi: eccellente macchina del caffè in gran sconto

Un design impressionante, bello ed elegante: impreziosirà immediatamente l'ambiente dove lo posizionerai. Programma la lunghezza di caffè che preferisci, inserisci una capsula compatibile Nespresso e a offrirti una bevanda perfetta ci pensano i 19 bar di potenza di questo gioiellino: impressionante.

La cosa interessante è che l'erogazione puoi programmarla: dopo aver scelto la prima vola la lunghezza del caffè, poi sarà memorizzata.

Questo gioiellino lo conoscono ancora in pochissimi perché realizzato da un brand parte dell'ecosistema del colosso cinese, quindi con la garanzia di qualità tipica della compagnia. Poco nota in Italia, questa macchina del caffè by Xiaomi è a tutti gli effetti una prodotto top di gamma, che prendi a prezzo ridicolo da eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

