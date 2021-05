Se sei in questo articolo è perché il tuo peso ha per te un peso. Gioco di parole scontato, lo so. Scontato almeno del 70%, come la bilancia smart Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Bene, ora che ho ti ho offerto il meglio del mio pessimo senso dell'umorismo, sono pronta a spiegarti perché – con un'offerta così – questa è la migliore soluzione economica che puoi trovare al momento.

Con 14,99€ porti a casa da eBay (codice sconto da applicare prima di pagare: PERVOI5EURO21) un prodotto che fa veramente quello che promette: non si limita a pesarti con precisione (c'è un sensore avanzato), ma effettua anche una stima di altri parametri importanti come le percentuali di grasso corporeo e massa magra, unitamente alla massa ossea e alla presenza d'acqua. Non solo avrai analisi e stime in tempo reale, ma non dovrai più abbatterti per un KG in più, se poi scopri che è di massa magra!

Xiaomi: la bilancia smart costa meno di una pizza

Il titolo ti anticipa perché dovresti sceglierla, ma ovviamente non è solo per evitare di mangiare una pizza in più. Questo strumento è il compagno perfetto per chi è a dieta, ma non solo: è l'alleato da avere sempre a disposizione in casa anche per chi si allena o, semplicemente, vuole evitare di perdere il controllo sul peso corporeo.

Questo gioiellino di Xiaomi oltre ad avere un'estetica super gradevole, ha anche una serie funzionalità che, di fatto, spazzano via la concorrenza. In questa fascia di prezzo poi è impossibile trovare non di meglio, ma almeno un prodotto simile.

Andando anche solo per punti principali, innanzitutto non si limita a pesarti, ma effettua anche un'analisi completa del corpo: metabolismo basale, massa grassa, massa magra, acqua, massa ossea. Come effettua questa analisi? Con dei sensori avanzati integrati sotto la bilancia, lì dove c'è anche un display, che si accende in automatico: tu devi solo salirci su. Ovviamente, l'elaborazione dei dati è affidata a un chip, potente e altamente preciso.

Tutto quello che leggi sul dispositivo non devi impararlo a memoria o segnarlo su un taccuino. Affidati al suo cuore smart, scarica l'applicazione, collega la bilancia allo smartphone e lascia che i dati vengano scaricati e rielaborati: avrai sempre le tue statistiche sott'occhio.

Se pensi a quello che ti offre questa Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 per 14,99€, ci sarebbe già da completare l'acquisto su eBay senza pensarci troppo, ma aspetta perché non è tutto.

Infatti, questo dispositivo ha altre due funzionalità da offrirti:

puoi effettuare un test dell'equilibrio , per capire qual è il tuo livello e se lo stai migliorando;

, per capire qual è il tuo livello e se lo stai migliorando; puoi pesare gli oggetti, la bilancia è programmata anche per quello, a differenza delle altre.

Facendo due rapidi calcoli: in totale, fra i dati corporei analizzati, il test dell'equilibrio e il peso di oggetti, sono ben 13 le sue feature.

Insomma, con questo sconto del 70% presente su eBay, puoi fare un vero e proprio affare. Devi solo mettere nel carrello la tua Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 e inserire il codice sconto “PERVOI5EURO21” prima di completare l'acquisto.

Le spedizioni? Non preoccuparti perché sono rapide e gratis, riceverai il prodotto a casa in pochissimi giorni. Attenzione però: scorte limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

