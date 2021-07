Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, uno dei migliori monopattini elettrici attualmente in vendita in Italia, scende a prezzo assurdo da Unieuro: lo sconto è di 150€ circa e lo porti a casa a 299€ invece di 449€! Non solo, con le spedizioni rapide e gratis, ti arriva a casa in pochissimo e te lo godi con la bella stagione!

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S in sconto super da Unieuro

Un prodotto eccellente, esattamente quel tipo di prodotto che avresti desiderato avere, ma non pensasi di poter pagare così poco. Ed infatti, questo gioiellino ha un prezzo pieno di 449€, l'occasione è solo adesso.

Con una velocità massima di 25KM all'ora, raggiungi ogni punto della città rapidamente, senza dover prendere la macchina. Non preoccuparti nemmeno dell'autonomia energetica, che arriva fino a 30KM! Tutto questo è possibile grazie al motore da 250W ed alla super ampia batteria da 7650 mAh.

Viaggia in sicurezza: l'eccellente sistema di frenata è affiancata da fari anteriori e posteriori e anche da cataringranfenti posizionati in diversi punti. Massima visibilità anche nelle notturne.

Tieni tutto sotto controllo grazie al display integrato sul manubrio. Scegli le modalità di utilizzo, spaziando fra le tre disponibili, ma non solo: puoi connetterlo allo smartphone attraverso il Bluetooth e gestirne i diversi parametri attraverso l'applicazione Xiaomi Home!

Solo in occasione della promozione Freedom Black Friday, da Unieuro fai l'affare che non avresti mai pensato: Xiaomi Mi Electric Scooter 1S lo porti a casa a 299€ invece di 449€ con spedizioni rapide e gratis: una affare eccellente che durerà pochissimo! Completa l'ordine prima che la promozione finisca, le scorte sono limitatissime.

