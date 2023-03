BOMBA by TCL: smartphone e auricolari wireless, a 129€ porti a casa tutto

Vuoi acquistare uno smartphone e anche degli auricolari wireless senza spendere un occhio della testa? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello TCL 30SE + TCL Moveaudio S108 a soli 129 euro, invece che 189,90 euro.

In pratica grazie a questo sconto del 32% avrai un risparmio di quasi 70 euro. E poi questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. A un prezzo davvero basso ti porti a casa uno smartphone Dual SIM con 128GB di memoria e degli auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore e resistenti all’acqua.

TCL 30SE più TCL Moveaudio S108: la combo dei sogni

TCL 30SE si presenta con un display HD+ da 6,52 pollici. Monta un potente processore Octa-core con la supporto 4GB di RAM, che ti garantirà ottime prestazioni. Avrai a disposizione ben 128GB di memoria e potrai espanderla con una microSD fino a 512GB. Sarai in grado di fare foto perfette grazie alla tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP. E poi ha una super batteria da 5000 mAh in grado di durare per tutto il giorno.

TCL Moveaudio S108 sono degli auricolari wireless leggeri e comodi. Riuscirai ad ascoltare la tua musica senza disturbi grazie alla cancellazione del rumore. Anche le chiamate saranno perfette. Il Bluetooth 5.0 garantisce una connessione affidabile con tutti i tuoi dispositivi. Hanno dei comodi controlli touch e sono resistenti all’acqua con certificazione IP54. Con una sola ricarica e potrai usare per ben 6 ore e grazie alla custodia fino a 20 ore.

Fai presto perché un’offerta così farà brillare gli occhi di molti e le unità disponibili spariranno in un lampo. Quindi vai ora su Amazon e acquista i tuoi TCL 30SE + TCL Moveaudio S108 a soli 129 euro, invece che 189,90 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.