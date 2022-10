BOMBA Samsung Galaxy Z Flip4 su eBay: 380€ di SCONTO

Una nuova BOMBA è scoppiata su eBay che ti permette di risparmiare ben 380 euro sull’acquisto. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Z Flip4 tuo a soli 769,90 euro, invece di 1149 euro. Un’occasione davvero unica da cogliere al volo.

Ma sbrigati perché siamo già agli ultimi pezzi e il sold out è dietro l’angolo. Tra l’altro, selezionando PayPal come metodo di pagamento, lo acquisti subito e lo paghi in 3 comode rate a tasso zero da soli 256,63 euro l’una. Un’ottima opportunità per non pesare troppo sulle tue finanze.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è uno smartphone Android innovativo. Pioniere dei dispositivi pieghevoli, sta comodamente in una tasca perché piegato raggiunge una forma quasi quadrata davvero comoda per la portabilità. Inoltre, il piccolo display presente sulla scocca permette di vedere tutte le notifiche in anteprima.

Samsung Galaxy Z Flip4: prezzo SPETTACOLARE, risparmio assicurato

Non perdere tempo e acquista subito il Samsung Galaxy Z Flip4 a soli 769,90 euro, invece di 1149 euro. Con questo ordine risparmi 380 euro e puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate da 256,63 l’una senza interessi, grazie a “Paga in 3 rate Tasso Zero” di PayPal.

Rinnova il tuo stile con questo smartphone Android pieghevole. Scopri un nuovo modo di interagire con il tuo dispositivo. I due display sono protetti dall’esclusivo Corning Gorilla Glass Victus e la cerniera è protetta dal fortissimo Armor Aluminium. Stiamo parlando di vetro e cornici più robusti di sempre.

Il comparto fotografico è di tutto rispetto proponendo obiettivi professionali con scatti sempre perfetti, anche al buio. Piegalo a 90° e fai videochiamate perfette in totale comodità, senza dover cercare un supporto per sostenerlo. Scegli la vera potenza tascabile.

Approfitta subito di questa speciale opportunità. Metti nel carrello il Samsung Galaxy Z Flip4 a soli 769,90 euro, invece di 1149 euro. Farai schiattare tutti i tuoi amici di invidia. Ma sbrigati perché le scorte si stanno esaurendo visto il prezzo così invitante.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.