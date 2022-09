BOMBA Samsung Galaxy A52s su eBay: 150€ di sconto

Il Samsung Galaxy A52s è la bomba eBay disponibile in questi giorni all’acquisto. Risparmia 150 euro mettendolo nel carrello a soli 319,90, invece di 469,90 euro. E se non dovesse bastarti questo super sconto, la consegna è gratis e puoi pagarlo in comode rate tasso zero selezionando PayPal.

Non accontentarti quando puoi avere la velocità fatta a smartphone. Grazie alla tecnologia 5G tutto è ancora più rapido. Tutta la potenza della rete di quinta generazione cambierà il tuo modo di condividere e di fruire dei contenuti. Anche l’esperienza di gioco e di streaming sarà ultra fluida e i download rapidissimi.

A dare il suo meglio nel Samsung Galaxy A52s è anche il processore Octa-core di cui è dotato. Tutti i processi sono eseguiti con estrema fluidità e senza intoppi. Il multitasking per questo modello è un gioco da ragazzi e l’Intelligenza Artificiale gestisce con efficienza il consumo energetico.

Samsung Galaxy A52s 5G: prezzo esplosivo grazie a eBay

Vai su eBay e approfitta di questa offerta davvero esplosiva. Acquista il Samsung Galaxy A52s a soli 319,90, invece di 469,90 euro. Potrai pagarlo in 3 rate con PayPal a tasso zero e non dovrai nemmeno fornire alcuna garanzia per attivare il mini finanziamento.

La spedizione è gratuita e ti porterà a casa uno smartphone Android di tutto rispetto. La versione in promozione è dotata di 6GB di RAM e di 128GB di memoria interna. Avrai tutta la flessibilità necessaria per far funzionare le tue app preferite e uno spazio abbondante per installarle.

Lasciati abbagliare da uno dei display migliori di sempre. Samsung è famoso per realizzare schermi eccezionali con i suoi colori inconfondibili. Il Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici è stato progettato per raggiungere fino a 800nit di luminosità, anche sotto la luce diretta del sole.

Affrettati ad acquistare questo bolide della tecnologia ancora molto attuale. Metti nel carrello il Samsung Galaxy A52s a soli 319,90, invece di 469,90 euro. È un’offerta esclusiva che trovi solo su eBay, il colosso dello shopping online.

