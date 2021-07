No, non quello. Questo, solo questo: iPhone 12 Pro, con 512 GB di memoria, color Grafite. Se oggi scegli di farlo tuo, Amazon ti rimette in tasca 200 euro e te lo porta a casa domani senza spese aggiuntive. Certo, non hai scelta: il colore è questo, il taglio di memoria è questo, il modello è questo. Ma con questa sforbiciata da 200 euro hai molto più di quanto avresti mai desiderato, mettendoti in tasca quello che è in assoluto uno dei modelli più desiderati in assoluto della nuova generazione iPhone.

iPhone 12 Pro, questo modello è un grosso affare

Eccolo:

iPhone 12 Pro, ossia la versione mediana tra il non-plus-ultra della versione iPhone 12 Pro Max e quella tradizionale iPhone 12. Fotocamera di altissimo livello, display Ceramic Schield da 6,1 pollici con definizione Super Retina XDR e CPU A14 Bionic a supporto delle performance complessive. Un modello di fascia altissima, insomma, con un tocco “plus” ulteriore: il taglio di memoria.

512GB, infatti, significano un quantitativo raramente disponibile nel mondo smartphone, mettendo assieme un altissimo quantitativo di spazio a disposizione di foto, video, documenti, podcast, film, app e quant'altro. Nessun problema di sorta, perché con un quantitativo simile ci si può portare tutto appresso usando il cloud con minor pressione e maggior libertà.

La connettività 5G è la ciliegina sulla torta per un modello di grande qualità, che solo oggi e solo in questo modello consente uno sconto che arriva esattamente a 202,43 euro. Pensaci, perché è la tua grande occasione per fare un tuffo nella fascia altissima: Amazon ti rimette in tasca due biglietti da 100, rinunciare sarebbe un peccato.

