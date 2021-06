Io ti dico solo: adesso. Approfitta adesso di questo sconto inspiegabile e porta a casa il potente aspirapolvere compatto di Xiaomi a 19,99€ invece dei più di 50€ di listino. Un'occasione assurda, da un venditore affidabile: approfittane perché finirà subito.

Le spedizioni sono anche gratis, lo ricevi a casa in pochi giorni e ovviamente paghi con PayPal. L'affare lo fai ora se sei in tempo!

Xiaomi: potente aspirapolvere compatto in super sconto su eBay

No, non un prodotto a caso. Questo gioiellino ha un motore aspirante potentissimo. Si arriva a 13000 PA, che sono tantissimi considerando le dimensioni del prodotto.

Il tuo alleato perfetto per la casa, ma anche per l'ufficio. Infatti, funziona a batteria integrata ricaricabile ed ha una dimensione sufficientemente piccola per poter raggiungere ogni angolo, grazie anche agli accessori in dotazione. Si rivelerà praticissimo anche se hai già l'aspirapolvere tradizionale e sai perché? Hai idea della praticità di non doverlo prendere ogni volta per pulire al volo le superfici?

Con l'affare eBay di oggi rompi ogni regola e porti a casa questo gioiello al prezzo di un giocattolo. Non perdere l'occasione di avere il potente aspirapolvere compatto di Xiaomi a 19,99€ perché basta fare un giro per scoprire che il prezzo di vendita solitamente si aggira intorno ai 200€!

