Un router WiFi, Asus AC2200, che ti lascerà a bocca aperta. Puoi usarlo in tre modi diversi, anche come sistema Ai Mesh, ed è anche un eccezionale smart speaker. Usalo per dialogare con l'assistente vocale Alexa, ogni volta che vuoi.

La cosa assurda è che adesso questo gioiellino è in sconto del 71% su Amazon: lo prendi ad appena 58€ circa invece di 199,90€ con spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi disponibili.

Asus: un router eccellente a prezzo assurdo

Innanzitutto, un plauso al design. Questo gioiellino è esteticamente eccezionale: molto più simile a un elegante speaker audio, che a un classico router.

Ovviamente, l'estetica è solo la punta dell'iceberg di quello che è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Scegli tu come usarlo. Può essere un efficace router WiFi, abbinato via cavo al tuo modem, oppure un ripetitore di rete (posizionato in un punto strategico della casa) o ancora è un ottimo complemento per la tua rete Asus Ai Mesh. Indipendentemente da come lo sfrutterai: la rete senza fili di casa (o dell'ufficio) sarà subito molto più potente e stabile.

Oltre a tutto questo, è un valido speaker audio con sistema da due speaker e 16W complessivi e supporta l'assistente vocale Alexa.

Questo eccellente router di Asus di tecnologia adesso lo porti a casa a 56€ con spedizioni rapide e gratis, direttamente da Amazon. Lo sconto complessivo è del 71%, ma sono certa che durerà pochissimo: completa l'ordine adesso ed approfittane finché sei in tempo.

