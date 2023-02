Bomba ASSURDA by Xiaomi: 13€ per gli auricolari con cancellazione rumore (-55%)

Un paio di auricolari wireless spettacolari, i Black Shark Lucifer T14. Il brand, che gravita all’interno dell’ecosistema Xiaomi, è ormai leader nel settore degli accessori da gaming, perfetti però anche per altri utilizzi. Il wearable attualmente in gran sconto su Amazon è innanzitutto bellissimo nel design, ma non solo. Infatti, vanta anche caratteristiche di qualità come la cancellazione del rumore in chiamata, un’autonomia energetica eccellente e ottima qualità audio.

Con lo sconto del 55% diventano imperdibili: spunta il coupon in pagina e prendili adesso a 13€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapidissimo, la disponibilità è limitata.

Spettacolari nell’estetica, il design trasparente li rende unici nel loro genere. Belle le cuffiette abbinate al case di ricarica compatto e curato nei dettagli. Ascolta la tua musica preferita o goditi una sessione di gaming, ma non limitarti a questo: grazie alla riduzione del rumore, puoi telefonare mantenendo le mani libere e sfruttando una qualità del suono perfetta per le tue conversazioni.

Eccellente anche la qualità in ascolto musicale, grazie ai driver aggiornati e a una connessione Bluetooth super stabile. Per finire, eccellente l’autonomia energetica, che si spinge fino a 24 ore grazie al case di ricarica. Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon e risparmia adesso il 55% su questi spettacolari auricolari di Black Shark, parte dell’ecosistema Xiaomi: spunta il coupon in pagina e accaparrateli a 13€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

