Il migliore affare Amazon del giorno lo fai adesso con questo eccezionale smartband, super completo sotto ogni punto di vista. Dotato di tutto quello che ti serve, dallo sport alle notifiche, lo porti a casa a 4,99€ adesso e le spedizioni sono assolutamente economiche.

Eccezionale smartband a gran prezzo su Amazon: pochissimi pezzi

Un prodotto completo sotto ogni punto di vista. Sul suo ampio display da quasi 1″ potrai leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Non solo: sfruttalo per tenere sotto controllo la tua salute e il tuo benessere. Pressione, battito cardiaco, qualità del riposo notturno a non solo: le funzionalità sono molteplici.

Da ottimo activity tracker qual è, questo gioiellino è perfetto da lasciare al polso anche mentre ti alleni. Un activity tracker, un contatore di passi e anche un monitor per le calorie bruciate. Non manca neanche la certificazione IP67, che lo rende perfettamente resistente al contatto accidentale con acqua, sudore e polvere.

Insomma, non è certo uno smart band top di gamma, ma a disposizione hai tutto quello che ti serve per le attività quotidiane e non dimenticare che adesso lo prendi a prezzo ridicolo da Amazon. Completa l'ordine rapidamente e porta a casa il tuo gioiellino a 4,99€ appena con spedizioni ultra economiche.

