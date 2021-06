La promozione Amazon di oggi è un vero spettacolo. Per questo non potevo non segnalartela: porti a casa un'ottima soundbar compatta a 27€ circa, in sconto del 43%, ma non finisce qui! Gratis ricevi un paio di auricolari TWS del valore di 23,99€!

Per approfittare subito della promo a tempo, devi:

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

Amazon: soundbar in sconto e auricolari gratis

Un prodotto veramente interessante quello di Bluedio: la perfetta soundbar compatta da sistemare sotto la TV o sotto il PC. Grazie a una potenza audio da 10W, e ad un suono limpido e chiaro, sarà un piacere usarla in ogni occasione. Che si tratti di ascoltare musica, o guardare il tuo programma preferito, non ci saranno problemi.

Ampie anche le possibilità di collegamento: scegli se abbinare lo speaker attraverso i cavi oppure con Bluetooth (versione 5.0, stabile anche nel lungo raggio). Se opterai per il collegamento cablato, sarai libero di decidere su usare l'USB oppure il jack audio da 3,5 millimetri.

Un prodotto incredibilmente completo, che ti offre anche due porte jack per collegare cuffie o microfoni esterni: perfetto se, ad esempio, lo posizionerai sotto il PC.

Un gioiellino così, difficilmente puoi aspettarti di pagarlo 27€ circa, eppure – con le promozioni del momento – non solo godi di questo eccellente sconto del 43%, ma porti anche a casa gratis un ottimo paio di auricolari TWS! Sii rapido però, è una promozione destinata a durare molto poco.

Ti ricordo come fare:

