BOMBA Amazon: auricolari Bluetooth in DOPPIO SCONTO a 10,99€

🔔 Sembra che il coupon sia terminato purtroppo. Però lo sconto del 60% è rimasto, quindi li puoi avere a soli 19,99 euro invece che 49,99 euro, comunque a un ottimo prezzo. Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Prima che tutto sia finito ti dico subito che questa è un’offerta da “dito più veloce”. Per cui sii rapido altrimenti non farai in tempo a beneficarne. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Famoo a soli 10,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando i coupon in pagina.

Grazie questo ribasso del 60% più un ulteriore sconto di 9 euro, avrai un risparmio di ben 39 euro sul totale. Inutile quindi sottolineare che queste cuffiette wireless le vorranno in tanti e le unità disponibili svaniranno in un istante. Anche perché, oltre al pezzo, sono davvero molto belle e di ottima qualità.

Auricolari Bluetooth Famoo: sconto pazzo da cogliere al volo

Come ti dicevo, è vero che quello che colpisce è indubbiamente lo sconto al limite della follia, ma non solo. Questi auricolari Bluetooth hanno un bellissimo design, con delle alette che contribuiscono a renderli stabili. Sono leggeri e molto comodi. Li potrai tenere a lungo senza nemmeno accorgerti di averli. Offrono un buon isolamento acustico e quindi ti permettono di ascoltare la tua musica nel modo più coinvolgente possibile.

Sono dotati di 4 microfoni con riduzione del rumore che filtrano la tua voce per renderla chiara e senza distorsioni a chi ti ascolta. Il risultato sarà chiamate sempre al top. Poi grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 godono di una connessione stabile e senza alcuna latenza. Le puoi tenere alle orecchie per 6 ore con una sola ricarica e per 42 ore grazie alla custodia. Un LED sulla custodia ti indicherà lo stato della batteria. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX8.

Approfitta anche tu di questa incredibile offerta. Fai presto perché non può durare ancora molto. Vai ora su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Famoo a soli 10,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando i coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

