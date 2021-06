Oggi è il giorno in cui potrai finalmente avere lo smartwatch che desideravi tempo, ma hai evitato perché non avevi voglia di spendere chissà quanto. Conosco bene il dilemma: temi di acquistare fregature e quindi eviti di toglierti lo sfizio. Devo rassicurarti: “minima spesa, massima resa” si può ottenere anche quando si tratta di wearable!

Anzi, adesso il momento di fare un affare vero: su Amazon risparmi quasi il 50% e questo gioiellino di Agptek lo porti a casa a 25,99€ invece di 49,99€. E non solo: aggiungo che il secondo cinturino lo ricevi in omaggio e le spedizioni sono rapide e gratis, se sei cliente Prime. C'è solo un inghippo: le scorte disponibili in sconto sono limitatissime.

Smartwatch in super offerta su Amazon

Bellissimo esteticamente, questo wearable attira immediatamente l'attenzione per l'estetica, ma ti conquista per il suo cuore tecnologico. Il suo schermo a colori da 1,3″ è dotato di touchscreen e ti permetterà tutte le interazioni delle quali avrai bisogno.

Tutte le funzionalità due questo device, puoi dividerle in tre gruppi principali. Il primo è sicuramente quello relativo alle notifiche: che si tratti di applicazioni, promemoria, sveglia, chiamate oppure SMS, poco importa. Infatti, dopo aver collegato allo smartphone il tuo wearable, non ne perderai più alcuna.

Ovviamente, questo gioiellino è anche un eccellente compagno per lo sport. Tienilo al polso mentre ti alleni per tenere traccia delle tue performance: dalle calorie alla strada percorsa, senza dimenticare che il dispositivo supporta 7 tipologie specifiche di workout!

Infine, non dimenticare che potrai sfruttare questo smartwatch anche come monitor per la salute! Non manca il sensore per il battito cardiaco, la possibilità di monitorare la quantità di ossigeno presente nel sangue e c'è anche un monitor per controllare la qualità del tuo riposo notturno.

Come ti ho anticipato in apertura, il secondo cinturino lo ricevi completamente gratis e puoi anche personalizzare il display del tuo wearable con diverse watch face. Insomma, grazie allo sconto di quasi il 50%, da Amazon porti a casa uno smartwatch eccezionale, con un investimento di appena 25,99€. Il mio consiglio? Solo uno: approfittane subito, prima che la disponibilità di scorte a metà prezzo finisca!

E non dimenticare: le spedizioni sono rapide e gratis!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

