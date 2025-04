Bollitore elettrico da 1,7L con filtro lavabile per Tè e Tisane in un batter d'occhio

Ti fai spesso il tè e le tisane ma ti scoccia aspettare che l’acqua nel pentolino arrivi a ebollizione? Allora risolvi senza spendere cifre esorbitanti. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Bollitore elettrico Russell Hobbs da 1,7 litri a soli 22,99 euro, invece che 39,99 euro.

Forse potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 43% e quindi adesso avrai un risparmio davvero notevole. Soprattutto ti porti a casa un elettrodomestico utilissimo e molto semplice da usare. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate da 7,67 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Bollitore elettrico per velocizzare tantissime cose

Con il Bollitore elettrico Russell Hobbs potrai farti il tè e le tisane in modo velocissimo, senza dover aspettare che l’acqua vada in ebollizione sul classico pentolino messo sul fuoco. Dovrai semplicemente riempire il bollitore dell’acqua che desideri, poggiarlo la sua plancia collegata alla presa della corrente e aspettare che sia tutto pronto.

Ha un design estremamente pratico e maneggevole con un manico che ti permetterà di versare la tua bevanda direttamente nel bicchiere o nella tazza. Il coperchio mantiene tutto al caldo e lo apri con il pulsante che trovi sul manico. Inoltre è dotato di un interruttore luminoso che ti fa comprendere quando il bollitore è in funzione e che scatta in automatico una volta che arriva a temperatura.

Insomma una grandissima promozione per un grandissimo elettrodomestico. Quindi non perdere l’offerta. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Bollitore elettrico Russell Hobbs da 1,7 litri a soli 22,99 euro, invece che 39,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.