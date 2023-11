Bollette luce e gas più leggere con le offerte Sorgenia

La fine del mercato tutelato è sempre più vicina ma con Sorgenia è possibile, da subito, ridurre il costo dell’energia e, quindi, iniziare a ricevere bollette più leggere per luce e gas. Le nuove tariffe del fornitore, vero e proprio riferimento del mercato libero, garantiscono l’accesso diretto al prezzo dell’energia all’ingrosso.

Per quanto riguarda la luce, Sorgenia mette a disposizione un prezzo pari al PUN + 0,015 €/kWh. Per il gas naturale, invece, il prezzo è pari al PSV + 0,15 €/Smc. Per entrambe le forniture, inoltre, è prevista l’applicazione di uno sconto di 1,67 euro al mese per 12 mesi, inserendo in fase di attivazione il codice VERDE.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito Sorgenia. Da notare che, attivando luce e gas, è possibile scegliere Sorgenia anche per la fibra ottica andando ad attivare un abbonamento con un costo di appena 21,90 euro al mese per 12 mesi per una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH.

Con Sorgenia la fine del mercato tutelato non è un problema

Chi è ancora nel mercato tutelato, così come chi è già passato al mercato libero, può puntare sulle offerte di Sorgenia che riduce il costo dell’energia fino a valori davvero contenuti. Con il fornitore, infatti, è possibile accedere alle seguenti tariffe:

energia elettrica: PUN + 0,015 €/kWh

gas naturale: PSV + 0,15 €/Smc

L’accesso al prezzo all’ingrosso con rincari ridottissimi come quelli praticati da Sorgenia è la strada giusta per massimizzare il risparmio in bolletta, in vista della fine del mercato tutelato. In questo modo, infatti, c’è la possibilità di ridurre il costo dell’energia che rappresenta il parametro più importante per raggiungere il risparmio in bolletta.

Per chi sceglie Sorgenia, inoltre, c’è anche la possibilità di puntare sulla fibra ottica, con una connessione illimitata disponibile con un costo di 21,90 euro al mese. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di Sorgenia, cliccando sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.