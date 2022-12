Bollette luce e gas insostenibili: come puoi salvarti dagli aumenti

I recenti aumenti sulle bollette luce e gas sono davvero insostenibili. Si tratta di prezzi lievitati oltre ogni limite possibile per una normale famiglia. Le spese crescono così come i prezzi di materie prime, beni di prima necessità e carburante.

Molti si stanno chiedendo come fare a resistere di fronte a una situazione che sembra fuori controllo. Cosa è possibile fare per non restare inermi e subire le decisioni a senso unico dei fornitori di energia elettrica? Devi sapere che l’Antitrust ha deciso di intervenire contro 7 società energetiche.

Sotto la lente dell’Autorità – spiega l’Antitrust in una nota ufficiale – sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. La norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

Bollette luce e gas: le accuse dell’Antitrust

In sintesi, queste società avrebbero apportato aumenti alle tariffe sulle bollette di luce e gas attraverso modalità non corrette perché giustificate sulla base della asserita scadenza delle cosiddette offerte a prezzo fisso. In pratica, secondo quanto dichiarato dall’Antitrust in merito, si legge:

Alle sette società viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso. Le imprese dovranno, quindi, sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 […].

Le sette società energetiche coinvolte, in ordine alfabetico, sono le seguenti: A2A, Acea, Edison, Enel, Engie, Eni e Hera. Se sei tra gli utenti che hanno subito questa ingiustizia ti consigliamo di approfondire meglio la questione direttamente sul sito ufficiale dell’Antitrust.

Come salvarti dagli aumenti

Puoi salvarti dagli aumenti delle bollette luce e gas prima di tutto sfruttando tutte le possibilità per difenderti da questo caro bollette decisamente esagerato. Inoltre, è importantissimo iniziare a cambiare le proprie abitudini legate al consumo di corrente, gas e acqua.

Potresti, ad esempio, sostituire tutte le lampadine di casa con delle nuove ad alta efficienza energetica. Su Amazon trovi diverse offerte in merito. Con la Lampadina LED V-TAC, a soli 4,99 euro, ottieni più luce con un minore consumo energetico.

Invece, se vuoi migliorare la resa dei tuoi caloriferi consumando meno gas puoi optare per una soluzione interessante ed economica. Il Pannello Termoriflettente 70×100 a soli 15 euro, invece di 17,99 euro, sempre su Amazon, evita la dispersione del calore proveniente dai termosifoni della tua casa.

In conclusione, ci sono diversi modi per sopravvivere agli aumenti delle bollette luce e gas. A volte occorre ingegnarsi un po’, altre bisogna avere coraggio e sfruttare le occasioni che ci vengono fornite dalle associazioni in difesa dei consumatori, altre ancora, invece, cambiando abitudini di vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.