Bollette luce e gas a prezzo bloccato e 8 €/mese di sconto scegliendo NeN

È il momento giusto per attivare nuove offerte luce e gas a prezzo bloccato: grazie a NeN, infatti, è possibile accedere a tariffe a prezzo fisso per 12 mesi, mettendosi al riparo dal rischio aumenti nel corso del prossimo autunno, e beneficiare di uno sconto di 4 euro al mese per fornitura e, quindi, di 8 euro al mese attivando luce e gas per il primo anno.

Con NeN è ora possibile bloccare il prezzo della luce a 0,198 €/kWh mentre il prezzo del gas è fisso a 0,69 €/Smc. Per attivare l’offerta è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. Tutto quello che serve per attivare le tariffe luce e gas di NeN sono i dati dell’intestatario della bolletta e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

Prezzo bloccato per un anno e 8 euro al mese di sconto per luce e gas con NeN

Scegliendo NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Il costo sarà il seguente:

0,198 €/kWh per la luce

per la luce 0,69 €/Smc per il gas

In più, per tutti i nuovi clienti, è previsto uno sconto di 4 euro al mese per 12 mesi per fornitura. Attivando luce e gas con NeN, quindi, lo sconto sarà di 8 euro al mese (per un totale di 96 euro).

NeN applica il meccanismo della rata mensile fissa: stimando il consumo dell’utente (basta caricare l’ultima bolletta) viene stabilita la spesa mensile media per i primi 12 mesi (considerando anche lo sconto applicato grazie all’offerta). Per verificare i costi e attivare la nuova offerta NeN è sufficiente seguire la procedura di sottoscrizione online accessibile tramite il link qui di sotto. L’attivazione è sempre gratuita e per sottoscrivere un nuovo contratto è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e i codici POD per la luce e PDR per il gas.

