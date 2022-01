Blue Monday: 5 gadget UTILI a meno di 10€ per restare allegri

Il Blue Monday è alle porte, sarà il prossimo 17 gennaio. Il giorno più triste dell'anno puoi affrontarlo facendo shopping terapeutico super economico. Ad esempio, questi 5 gadget super utili, che su Amazon costano meno di 10€, sono perfetti per rimanere allegri. Pronto a lasciarti strappare un sorriso?

Blue Monday: 5 gadget economici per non perdere il sorriso

Una piccola carrellata di prodotti belli, simpatici, ma soprattutto utili. Un aspetto divertente, ma soldi ben investiti. Dai un'occhiata a questo elenco e scegli il tuo preferito. Sono tutti su Amazon e godono di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo non è un cavo qualsiasi. Assolutamente no! Non solo è dotato di punte magnetiche (USB C, microUSB e Lightning) che ti permetteranno il collegamento a qualsiasi device. Il suo punto di forza è un altro: collegalo alla corrente e vedrai la magia. L'intero cavetto è pieno di LED, pronti a illuminarsi mentre il dispositivo è in carica. Bello e divertente, lo prendi a 9,99€.

La felicità può arrivare anche da un bel profumo, associato a un prodotto esteticamente bellissimo. Il celeberrimo brand dietro le profumatissime Yankee Candle, realizza anche la versione in deodorante per auto. Ne ho regalato più di uno e chi l'ha ricevuto è stato felicissimo: ottimo odore persistente e un design unico. Ho scelto una fragranza importante, la Midsummer's Night, che porti a casa 5,99€ appena. Una coccola da concedersi senza pensieri.

L'abbraccio di una bevanda calda, in una giornata fredda di gennaio, non ha prezzo. Consumala con calma, grazie a questo scaldatazza rimarrà a temperatura per tutto il tempo che desideri. E poi, la forma di biscotto è irresistibile! Portalo a casa a 9,95€ appena e collegalo subito al tuo PC per allietare le giornate di lavoro.

Scommettiamo che anche pulire il microonde può diventare divertentissimo? Dico davvero: con questo questo sistema di pulizia a forma di vulcano ci vorrà un attimo e non serviranno agenti chimici aggiuntivi. Lo riempi con acqua e aceto, accendi il fornetto e – alla fine – passi un panno. Un sistema geniale per rendere le pulizie meno faticose. Lo porti a casa a 8,95€.

Non c'è niente di più bello di spostare i file su una pennetta USB che ti piace. Non un pezzo di metallo asettico e senza emozioni. Questa zampetta da 16GB è utile e simpaticissima. La porti a casa a 9,29€.

Insomma, il Blue Monday non fa paura: basta un po' di shopping terapeutico per restare allegri. Se poi il portafogli non si alleggerisce troppo è anche meglio. Questi gadget sono uno più bello dell'altro e – ricorda – su Amazon li trovi a meno di 10€.