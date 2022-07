Blockchain: l'Italia ha stabilito 45 milioni di euro di sussidi

Dopo il Bonus TV e il nuovo digitale terrestre, in l’Italia si parla di industria 4.0. È infatti partita la corsa per blockchain e Intelligenza Artificiale. Stando a quanto dichiarato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in una sua nota ufficiale pubblicata martedì 5 luglio 2022, da settembre saranno disponibili degli incentivi proprio per questi settori.

Si tratta di ben 45 milioni di euro da destinare a imprese ed enti di ricerca impegnati nella realizzazione di progetti blockchain e Intelligenza Artificiale. Il Ministro Giancarlo Giorgetti, nel comunicato ufficiale del ministero, ha dichiarato:

Sosteniamo gli investimenti delle imprese in tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di favorire la modernizzazione dei sistemi produttivi attraverso modelli di gestione sempre più interconnessi, efficienti, sicuri e veloci. La sfida della competitività richiede all’industria manifatturiera una costante capacità di innovare e di cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie.

Una notizia decisamente bullish per tutto il settore che ruota attorno alla blockchain e Intelligenza Artificiale. A questi soldi potranno accedervi tutti quei progetti che si qualificheranno per questo aiuto rispondendo in modo affermativo a diversi requisiti.

Blockchain e Intelligenza Artificiale: l’Italia stanzia 45 milioni di euro

Quindi, secondo il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Italia stanzierà, a partire da settembre 2022, un fondo di 45 milioni di euro. Questo denaro servirà per finanziare progetti legati al mondo della Blockchain e dell’Intelligenza Artificiale:

A partire dal 21 settembre 2022 – si legge nella nota ufficiale – le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online.

Il tetto massimo per ricevere questa agevolazione non deve superare i 2 milioni di euro, ma non deve nemmeno essere inferiore a 500 mila euro. Con questo fondo, come spiegato dal Ministero dello Sviluppo Economico, “verranno agevolate spese e costi” per i seguenti settori:

industria e manifatturiero

sistema educativo

agroalimentare

salute

ambiente e infrastrutture

cultura e turismo

logistica e mobilità

sicurezza e tecnologie dell’informazione

aerospazio

Il settore legato alla blockchain e all’Intelligenza Artificiale sicuramente beneficerà di questa notizia. Ciò non solo permetterà di sviluppare molti settori produttivi italiani con sistemi all’avanguardia e nuove possibilità di assunzioni, ma darà slancio anche al settore crittografico.

