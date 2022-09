Blink Video Doorbell, Sync Module 2 ed Echo Dot: tutto a 54€ (-62%)

Blink Video Doorbell, Sync Module 2 ed Echo Dot in sconto del 62% su Amazon. Scommetti che renderai la casa super smart in un attimo? Approfitta delle promozioni del momento e ottieni un campanello smart completo di modulo per l’archiviazione e un eccellente smart speaker.

Completa l’ordine adesso per portare tutto a casa a 54€ circa appena invece di 144,97€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e grattugie, garantite dai servizi Prime. Sii rapido perché va a ruba.

Blink Video Doorbell, Sync Module 2 ed Echo Dot il tris perfetto e mini prezzo

Un bundle mozzafiato. Il primo gadget è un campanello smart spettacolare: funziona per segnalare chi c’è alla porta, ma anche come eccellente videocamera di sicurezza. Visione notturna, rilevamento dei movimenti, microfono e speaker (quindi audio bidirezionale) e pulsante per permettere agli ospiti di suonare.

Il secondo prodotto è il celeberrimo hub che ti permetterà di sfruttare al massimo il tuo campanello intelligente: grazie a lui, potrai conservare foto e video realizzati ad esempio in caso di movimenti. Tutto sotto controllo e registrato sul supporto di memoria (una chiavetta USB sarà perfetta) in locale.

Il terzo gadget non ha bisogno di presentazioni. Si tratta del celeberrimo smart speaker Echo Dot di terza generazione. Chiedi qualsiasi cosa ad Alexa, semplicemente utilizzando la voce. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare, questo tris di gadget smart – a questo prezzo – è un regalo. Aggiungi al tuo smart speaker, Blink Video Doorbell con Sync Module 2: risparmia il 62%, completa adesso l’ordine e prendi tutto a 54€ circa appena invece di oltre 144€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.