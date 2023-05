Blink Outdoor, sicurezza TOTALE con la telecamera multifunzione (-39%)

Preparati a salutare per sempre le notti insommi per colpa di strani rumori all’esterno: la validissima telecamera di sicurezza Blink Outdoor con supporto di ricarica con pannello solare è in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente. Con uno sconto immediato del 39%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 77€ per ricevere a casa un sistema di sicurezza molto valido.

Facilissima da montare all’esterno di casa nei punti più cruciali, la Blink Outdoor supporta la ricarica tramite pannello solare per 365 giorni di funzionamento continuo senza mai una interruzione.

Blink Outdoor con pannello solare è in offerta su Amazon con il 39% di sconto

Dotata di un ottimo sensore in grado di scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione, Blink Outdoor è dotata anche di funzionalità avanzate come il rilevamento automatico di movimento; inoltre, grazie all’applicazione mobile (funziona su iOS e Android), puoi ricevere notifiche in tempo reale sul tuo telefono e controllare la tua abitazione in ogni momento della giornata.

Prendi al volo questa offerta di Amazon per avere sempre pieno controllo della sicurezza di casa o del posto di lavoro, quest’oggi con tanto di supporto di ricarica con pannello solare. Se l’acquisti oggi la telecamera di sicurezza ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.