Blink Outdoor con Blink Mini: il bundle Amazon che conviene (-48%)

Se stai cercando una soluzione di videosorveglianza intelligente e conveniente per la tua casa, non perdere questa offerta imperdibile su Amazon: il bundle che include la Blink Outdoor e una Blink Mini a soli 69,99 euro invece di 134,98. Risparmia il 48% e assicurati due telecamere di sicurezza di alta qualità compatibili anche con Alexa.

Blink Outdoor e Blink Mini: non ti sfuggirà nulla

La Blink Outdoor è una telecamera wireless per esterni che ti permette di monitorare la tua casa in qualsiasi condizione climatica. Ha una batteria a lunga durata, una visione notturna infrarossi e un sensore di movimento che ti avvisa sul tuo smartphone quando rileva qualcosa. Puoi anche comunicare con chi si trova davanti alla telecamera grazie al microfono e all’altoparlante integrati.

Il pacchetto include dunque anche una Blink Mini, una telecamera compatta per interni che ti offre una visione in HD del tuo ambiente domestico. Puoi controllare in tempo reale cosa succede nella tua casa tramite l’app Blink o chiedere ad Alexa di mostrarti le immagini sul tuo dispositivo Echo. La Blink Mini ha anche un sensore di movimento personalizzabile e la possibilità di registrare le clip video sul cloud o su una memoria USB locale.

Con questo bundle, puoi avere una copertura completa della tua casa, sia dentro che fuori, e goderti la tranquillità di sapere che tutto è sotto controllo. Approfitta subito di questa offerta limitata e acquista il bundle Blink Outdoor + Blink Mini a 69,99 euro su Amazon. Non lasciarti scappare questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.