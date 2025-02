Blink Outdoor: 2 videocamere da esterno e che installi Fai Da te (-60%)

La sicurezza della tua casa non conosce più limiti con il sistema Blink Outdoor. Ideato per poterti tutelare sotto ogni aspetto, questo set con 2 videocamere per l’esterno lo installi nel giro di pochi minuti, non ha bisogno di collegamenti con la linea elettrica ed è affidabile quanto di qualità. Lo acquisti su Amazon con soli 71,99€ grazie allo sconto del 60% che falcia in due il prezzo. Cosa aspetti? Compralo immediatamente con un click.

Blink Outdoor di Amazon, impossibile rimanerne delusi

I dispositivi di Amazon sono dedicati a tutti gli aspetti dalla vita quotidiana. Anche la sicurezza non deve essere presa sottogamba e, infatti, con il sistema Blink Outdoor hai dei prodotti dedicati all’esterno e che offrono qualità e prestazioni eccellenti. Questo set comprende al suo interno due videocamere e l’hub per poterle utilizzare. Le videocamere sono senza fili, si installano in modo semplice e rapido e senza l’aiuto di uno specialista. Con 2 anni di autonomia non danno noie e poi sono state create per resistere alle intemperie quindi pioggia, sole, vento e neve non sono un problema.

La gestione avviene tramite l’applicazione sullo smartphone con cui puoi accedere anche le funzioni che ti spiegherà tra un paio di righe. Il sistema, poi, è controllabile anche vocalmente se decidi di connetterlo ad Amazon Alexa qualora tu avessi un dispositivo per la smart home.

Con una qualità eccellente ogni dettaglio viene ripreso nelle sue più piccole minuzie. Anche durante le ore notturne non corri rischi attraverso la visione notturna che mantiene un occhio vigile sulle zone che ti interessano. Tra le altre caratteristiche da non sottovalutare ci sono la rilevazione del movimento con cui ricevi una notifica push quando un’anomalia viene rilevata e l’audio a 2 vie per comunicare a distanza con amici, parenti, corrieri e così via.

A soli 71,99€ su Amazon, il sistema Blink Outdoor è quello giusto per mettere la tua casa in sicurezza. Collegati in pagina e aggiungilo al carrello: risparmi il 60% con un click.

