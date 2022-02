Blink Mini: la videocamera che sta in mano con 4 funzioni BOMBA (-20%)

Una videocamera piccolissima che dentro casa ti rivoluziona tutto. Blink Mini la metti un po' dove vuoi e non incontri nessun problema: da installare è semplicissima così come da utilizzare. Infatti al suo interno ha un sacco di funzioni utilissime per mettere tutto in sicurezza. Se poi conti che la paghi appena 27,99€ su Amazon grazie all'offerta in corso, non puoi che cliccare su “acquista ora”. Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Videocamera Blink Mini: pure se è piccola, supera le tue aspettative

La Blink Mini è rinomatissima. All'interno della sua categoria è una delle più amate perché nonostante le dimensioni che ti tornano finanche utili, fa il suo dovere come si comanda.

La posizioni in una stanza a tua scelta e scaricando l'applicazione sullo smartphone, ti mostra sempre ciò che succede. Quindi non ha importanza se ti trovi a chilometri di distanza, hai sempre un occhio vigile su ciò che accade. A tal proposito ti faccio sapere che le sue possibilità non si limitano a questo. Come avrai capito ha anche altre funzioni, in particolare:

è dotata di visione notturna così neanche la notte è un problema;

così neanche la notte è un problema; ha l' audio bidirezionale che ti fa sentire e parlare con chi è in casa;

che ti fa sentire e parlare con chi è in casa; non manca il rilevatore di movimento che ti avvisa se viene rilevato qualcosa di anomalo, all'istante.

Ti faccio sapere che trattandosi di un prodotto Amazon, è completamente compatibile con Alexa così sfrutti tutte le potenzialità anche del tuo assistente vocale.

Acquista al volo questa Blink mini su Amazon e metti in sicurezza la tua casa con una spesa minima, la paghi appena 27,99€ se ti sbrighi. Ovviamente con Prime le spedizioni sono gratuite e velocissime, non fai in tempo a cliccare su “acquista ora” che il postino suona!