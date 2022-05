Blink Indoor, videocamera di qualità per una casa sempre SICURA (-38%)

Hai la necessità di acquistare una videocamera per interni e sei alla ricerca di una soluzione economica ma affidabile? Blink Indoor in offerta su Amazon è la risposta alle tue necessità ora che è in fortissimo sconto a un prezzo che non puoi lasciarti scappare.

Infatti, ad appena 49€, con uno sconto totale del 38%, la valida e potente videocamera per interni ti arriva a casa in 1 giorno a un prezzo impossibile da ignorare.

La videocamera di sicurezza Blink Indoor precipita di prezzo su Amazon con il 38% di sconto

Blink Indoor è una videocamera di sicurezza per interni potente e versatile, senza fili, che ti permette di tenere sotto controllo i punti più sensibili di casa (o della tua attività) di giorno e di notte con la visione a raggi infrarossi. Completamente compatibile con gli smartphone Android e iOS di ultima generazione con l’applicazione Blink Home Monitor, puoi ricevere notifiche in tempo reale in caso la videocamera registrasse del movimento.

Inoltre, grazie alla funzione Live View e all’audio bidirezionale, la videocamera di sicurezza per interni ti offre la possibilità di vedere, ascoltare e anche parlare in tempo reale. Facile da installare senza la necessità di cablaggi, il pieno supporto con Amazon Alexa ti offre la possibilità di controllarla in ogni suo aspetto direttamente con la tua voce. Le batterie al litio AA (incluse in confezione) ti garantiscono fino a 2 anni di autonomia.

Prendi al volo questa occasione di Amazon e metti subito nel carrello la videocamera di sicurezza per interni a un prezzo senza precedenti: proteggi la tua famiglia con una soluzione piccola, compatta, discreta e soprattutto smart. A questo prezzo si tratta dell’occasione che stavi aspettando per acquistare una videocamera intelligente e ricca di numerose funzionalità spesso esclusive di prodotti molto più costosi.

