Blackview X2: uno smartwatch senza difetti

Il design semplice e lineare rende Blackview X2 uno smartwatch adatto sia ai polsi maschili che a quelli femminili. Nella sua colorazione nera ha un aspetto casual molto grazioso.

Montante una cassa rotonda, il display contenuto al suo interno è un touchscreen a colori con ampiezza di 1,3 pollici. Grazie a queste dimensioni la lettura delle informazioni è semplice e accurata.

Dal punto di vista del benessere, il wearable è dotato di diversi sensori. Sono presenti il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, il monitoraggio del sonno, del ciclo mestruale e i promemoria di sedentarietà.

Il lato fitness invece si arricchisce di diverse funzioni legate allo sport. Anzitutto lo smartwatch rileva ogni tipo di movimento effettuato avendo un contapassi inserito al suo interno. Sono rilevate anche le calorie bruciate e le distanze percorse. Non mancano il cronometro e ben 9 modalità di allenamento precaricate.

Da non sottovalutare sono le notifiche smart, la sveglia e il suo essere impermeabile fino a 5 ATM.

La batteria, in conclusione, ha un’autonomia di circa 10 giorni con un utilizzo tipico.

