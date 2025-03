Blackview Wave 8 scontato del 75%: display 90Hz e 256GB a 99€

Trovare uno smartphone economico con funzionalità e caratteristiche interessanti e sempre molto difficile. Oggi Amazon offre una promozione imperdibile sul Blackview Wave 8., che fino al 23 marzo 2025 si trova al prezzo scontato di 99€, rispetto listino di 399,99€. Per ottenere lo sconto del 75%, è necessario attivare il coupon da 100€ presente sulla pagina del prodotto e inserire il codice DDE5IVKJ durante il checkout.​

Buone caratteristiche a prezzo molto basso

Il Blackview Wave 8 è dotato di un display IPS LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1612 pixel), offrendo una visualizzazione chiara e fluida, grazie ai 90Hz di refresh rate. Il dispositivo è alimentato da un processore octa-core Unisoc T606, supportato da 4 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB tramite scheda microSD.

La fotocamera posteriore da 13 MP e quella anteriore da 8 MP consentono di catturare foto e video di buona qualità. La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga autonomia, mentre il sistema operativo Android 14 con interfaccia DokeOS 4.0 assicura un’esperienza utente fluida e aggiornata. ​Non manca lo sblocco tramite impronta digitale e il supporto al dual-SIM.

Come da tradizione Blackview, anche ill Wave 8 è costruito per resistere a graffi ed urti, pur non trattandosi di fatto di uno smartphone rugged.

Oggi hai l’opportunità di ottenere il Blackview Wave 8 a un prezzo eccezionale. Visita la pagina del prodotto su Amazon, attiva il coupon da 100€ e inserisci il codice DDE5IVKJ al momento del pagamento per usufruire dello sconto totale del 75%, che porta lo smartphone ad un prezzo finale di appena 99€. Ricorda che la promozione è valida solo fino al 23 marzo 2025.

