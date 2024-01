Blackview Shark8 in offerta su Amazon: ottime prestazioni ad un prezzo imbattibile

Il Blackview Shark8 è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 149,99€ grazie a un coupon di 50€. In aggiunta, viene fornito con auricolari Bluetooth del produttore come omaggio. Questo smartphone vanta un design elegante e distintivo, realizzato con una tecnologia di costruzione avanzata che lo rende sottile (8.35mm) e leggero (198.3g). È disponibile in tre affascinanti colori: Grigio Chiaro di Luna, Oro Bruciante e Blu Galaxy.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Blackview Shark8 è alimentato da un potente processore MediaTek Helio G99 da 6nm, che assicura una risposta pronta sia nei giochi più intensi che nelle attività di multitasking. La frequenza di aggiornamento di 120Hz sul display da 6.78 pollici FHD+ offre un’esperienza visiva fluida e nitida, ideale per giochi e navigazione.

La memoria è un punto forte di questo dispositivo, con 16GB di RAM e 256GB di ROM. Inoltre, la possibilità di espandere la memoria fino a 1TB tramite una scheda TF offre ampio spazio per applicazioni e file.

Per quanto riguarda la fotografia, il Blackview Shark8 è dotato di una fotocamera frontale da 13MP e di una fotocamera posteriore da 64MP con tecnologie avanzate che consentono di catturare immagini chiare e dettagliate.

La batteria da 5000mAh assicura una lunga durata, e la ricarica rapida da 33W garantisce un riempimento veloce della batteria. Tra le numerose funzionalità aggiuntive, troviamo NFC, Altoparlante Smart-K Box, sblocco con Face ID, sblocco impronte digitali, GPS avanzato e molte altre.

Come ulteriore incentivo, l’acquisto del Blackview Shark8 include auricolari del produttore e una custodia protettiva gratuita. Inoltre, il telefono è coperto da una garanzia di 2 anni. Se stai cercando un telefono completo, che unisca prestazioni elevate, ampia memoria e caratteristiche extra, non farti scappare questa offerta e porta a casa il Blackview Shark8 oggi stesso!

