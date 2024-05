Blackview Hero 10: finalmente disponibile il flip phone!

Il Blackview Hero 10 porta la creatività fotografica a nuovi livelli grazie alla sua capacità di fermarsi liberamente in angoli che vanno da 30 a 150 gradi. Con la modalità fotocamera FlexForm, gli utenti possono catturare ogni momento e mostrare la propria personalità da diverse angolazioni, senza bisogno di treppiede e persino a mani libere.

Il Blackview Hero 10 è dotato di una fotocamera principale Samsung da 108 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera selfie da 32 MP, tutte migliorate con i più recenti algoritmi ArcSoft 9.0.

Disponibilità e prezzi

A partire da oggi, 20 maggio, fino al 7 giugno, sarà possibile approfittare della promozione speciale per il lancio del Blackview Hero 10. Durante questo periodo limitato, il dispositivo sarà disponibile a soli €404, rispetto al prezzo originale di €858. Inoltre, per i primi 100 acquisti, sarà incluso in omaggio lo smartwatch rugged W50.