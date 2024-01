Blackview cala l'asso: arriva il rugged DEFINITIVO con 2 display

Blackview si appresta a fare un grande salto nel mondo degli smartphone rugged con il lancio del suo primo flagship 5G, il Blackview BL9000. Questo nuovo dispositivo si distingue non solo per la sua robustezza ma anche per il suo design innovativo, introducendo per la prima volta un doppio schermo. Questa caratteristica unica permette agli utenti di vivere un’esperienza mobile 5G potenziata e versatile.

Potente, ultra-resistente e non solo

Il BL9000, oltre al suo design molto interessante, promette prestazioni di alto livello grazie al chipset MediaTek 5G Dimensity 8020, supportato da fino a 24GB di RAM LPDDR4x e 512GB di memoria interna UFS 3.1. La connettività è garantita dal supporto al WiFi 6 dual-band e l’esperienza di gioco è arricchita dai motori lineari X-axis integrati. La batteria da 8800mAh del BL9000 supporta la ricarica rapida a 120W, riducendo significativamente i tempi di ricarica, e offre anche la ricarica inversa a 5W.

Per quanto riguarda la fotografia, il BL9000 si presenta con una configurazione a tripla fotocamera che include una fotocamera selfie da 50 MP, una fotocamera posteriore Samsung® ISOCELL GN5 da 50 MP con stabilizzazione OIS e una fotocamera grandangolare da 13MP. Entrambe le fotocamere, anteriore e posteriore, supportano la registrazione video 4K e sono migliorate da algoritmi avanzati per una qualità dell’immagine superiore.

In termini di durabilità, il BL9000 è costruito per resistere. Con una cornice in alluminio e angoli rinforzati in gomma, è certificato secondo i test militari MIL-SPEC 810H e le norme IP68 e IP69K. Il suo display è protetto dal Gorilla® Glass 7 (Victus®) e supporta la modalità guanti per una maggiore sensibilità al tocco.

Sul fronte del software, il BL9000 è dotato dell’ultima versione di DokeOS 4.0 basato su Android 13, offrendo agli utenti un’esperienza utente fluida, conveniente e personalizzata, con miglioramenti significativi in termini di privacy.

Altre caratteristiche includono NFC multifunzionale, doppio slot per schede SIM e un sistema di navigazione 4-in-1. Il BL9000, inizialmente proposto a $659.98, sarà disponibile a un prezzo speciale di $329.99, con uno sconto del 50% dal 17 al 19 gennaio 2024. I primi 500 acquirenti avranno la possibilità di acquistarlo a soli $299.99, e i primi 100 ordini riceveranno anche gli Airbuds8 in omaggio.