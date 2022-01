BlackBerry: nuovo smartphone 5G con tastiera in fase di sviluppo?

Quando la partnership con TCL è terminata, in molti hanno creduto che non ci sarebbero più stati smartphone BlackBerry sul mercato. Tuttavia, 7 mesi dopo, l'azienda ha raggiunto una partnership con OnwardMobility che ha consentito di ottenere la licenza per la produzione di nuovi telefoni.

Smartphone BlackBerry 5G in arrivo nei prossimi mesi?

Secondo recenti report, uno smartphone 5G con tastiera sarebbe in fase di sviluppo. A tal proposito, un funzionario della società ha dichiarato:

“Sebbene ci siano stati ostacoli e vari ritardi, continueremo a portare sul mercato telefoni BlackBerry 5G”.

OnwardMobility inizialmente prevedeva di lanciare un telefono 5G nella prima metà del 2021. Tuttavia, siamo già nel 2022 e non sappiamo quando il chiacchierato dispositivo verrà effettivamente presentato al pubblico.

Sulla base dei rumor trapelati fino a questo momento, il tratto distintivo dei terminali prodotti dall'azienda rimarrà intatto anche nell'imminente futuro: il prossimo smartphone BlackBerry 5G, infatti, sarà completo di iconica tastiera QWERTY (l'effetto nostalgia è servito).