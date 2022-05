Black Shark: arriva un flagship con Snapdragon 8+ Gen 1

Dopo che Qualcomm ha svelato il nuovo processore Snapdragon 8+ Gen 1, tantissimi OEM di telefonia stanno facendo a gara per lanciare – il prima possibile – il proprio terminale con il suddetto chip. Pensiamo a Motorola con i sue due nuovi Razr 3 e Edge 30 Ultra, a Xiaomi con il suo 12 Ultra, ma la lista non finisce qui. Anche i marchi da gaming sono in lizza: RED Magic, Asus ROG, Black Shark. A proposito di quest’ultimo, sappiamo che la società ha appena comunicato di voler presentare presto il suo nuovo gaming phone con SD8+ Gen 1.

Black Shark: cosa aspettarci dal nuovo top di gamma?

Come detto, il chipmaker americano ha svelato il processore Snapdragon 8+ Gen 1. Questo non è un semplice aggiornamento del modello precedente, ma un chip tutto nuovo. Il motivo è presto detto: è stato realizzato da un’azienda diversa. Il modello standard da Samsung Foundry, il nuovo da TSMC. Migliora il rendimento energetico del 30% ed è molto più efficiente, oltre che più potente.

Rispetto allo scorso anno, se lo Snapdragon 888+ è stato poco popolare, siamo certi che questo nuovo processore sarà quello più utilizzato dalle compagnie di telefonia. Pensiamo a Xiaomi, Realme, Asus, OPPO, OnePlus, Motorola e molti altri, che hanno già affermato che rilasceranno a breve le loro ammiraglie next-gen.

Sul gaming phone di Black Shark sappiamo davvero molto poco. Sicuramente vedremo un design da gioco, con LED sulla scocca, trigger magnetici o attivabili, design resistente e massiccio e un pannello con refresh rate super elevato (oltre 144 Hz, pensiamo).

Se volete ora un gaming phone top con Snapdragon 8 Gen 1 (davvero unico, lo abbiamo provato e ne siamo rimasti colpitissimi), vi segnaliamo POCO F4 GT a 599,90€ con spedizione gratuita per gli abbonati alla piattaforma Prime. Approfittatene prima che sia tardi; è un flagship in tutto e per tutto e ha un design unico.

